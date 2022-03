"Aber ich habe die letzten Tage sehr gut genutzt, war in intensiver physiotherapeutischer Behandlung", berichtete Kira Weidle weiter.

Auf das Rennen in Lenzerheide freut sich die Olympia-Vierte. Sie sei dort "noch nie gefahren. Im letzten Jahr war dort das Weltcup-Finale geplant, wurde aber wetterbedingt abgesagt. Die Strecke ist für mich also Neuland."

Weidle hatte sich am vergangenen Freitag bei einem kapitalen Trainingssturz in Crans Montana verletzt und deshalb auf die erste Abfahrt am Samstag verzichtet. Am Sonntag war sie trotz ihrer Blessuren an den Start gegangen, hatte aber nur Rang 25 belegt.

In Lenzerheide findet am Sonntag zudem ein Riesenslalom der Frauen statt. Für die Männer stehen ab Freitag drei Speedrennen (zweimal Abfahrt, einmal Super-G) in Kvitfjell/Norwegen mit fünf deutschen Startern an.

