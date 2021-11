Anfang Oktober war es, als Wendy Holdener sich beim Krafttraining an beiden Händen Frakturen zugezogen hatte . Die Schweizer Skirennläuferin gibt jetzt ein unerwartet schnelles Comeback.

Nach zwei erfolgreichen Testläufen, die Holdener schmerzfrei überstand, meldete sich die 28-Jährige bei Instagram.

Hier bedankte sich die Schweizerin sichtlich euphorisiert bei der behandelnden Ärztin, Dr. Schweizer, sowie beim ganzen Team des Zürcher Balgrist-Spitals. Nachdem sich die Handgelenke auch nach ersten Übungen auf der Kinderpiste gut anfühlten, sah sich Holdener bereit für Größeres: "Levi, ich komme!"

Wenn am Wochenende die Slalomsaison der Damen eröffnet wird, wird die Schweizerin also dank einer Blitz-Heilung mit an den Start gehen können - einzig den Riesentorlauf in Sölden verpasste Holdener.

