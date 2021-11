"Ich habe schon öfters gesagt, dass es eine Pflichtpause braucht", forderte Feller. Eine Lösung könne beispielsweise sein, dass der Skiverband untersage, in den Monaten "ohne den Buchstaben R" Ski zu fahren.

Die Konsequenz: "Da braucht dann keiner für Trainingscamps quer durch die Welt fliegen", so der 29-Jährige.

Ad

Zudem kritisierte der Österreicher in Bezug auf Nachhaltigkeit: "Ich glaube, wir haben schon genug Skipisten, man muss jetzt nicht auf den letzten Bergen, die noch übrig sind, auch noch Lifte und Pisten bauen."

Lech Große Überraschung: Hirschbühl holt Premierensieg vor Raschner GESTERN AM 16:37

Auch die Ausrichtung der Olympischen Spiele in den asiatischen Ländern monierte Feller scharf. Zuletzt waren die Winterspiele im russischen Sotschi und im südkoreanischen Pyeongchang ausgetragen worden. Im Februar folgt mit Peking in China der dritte astiatische Gastgeber in Serie.

Feller kritisiert Olympia-Austragungsorte

"Ich fahre zu meinen zweiten Spielen wieder nach Asien und dann auch noch an einen Ort, wo es zwar kalt ist, aber in der Regel kein Schnee fällt", schimpfte der Slalom- und Riesenslalomspezialist und wünschte sich eine Rückkehr in traditionelle Skiregionen: "Die Olympischen Spiele gehören in den Alpenraum, nach Nord- und Mitteleuropa, Kanada oder Amerika. Dort wird die Olympische Idee gelebt", so Fellner.

Allerdings schränkte der 29 Jahre alte Familienvater ein: "Wenn die Bevölkerung nicht möchte, kann man nichts machen."

Für Feller sind die Olympischen Spiele nicht mehr das, "was sie als kleiner Bub für mich einmal waren. Definitiv nicht".

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Hirscher spricht über Schattenseiten

Neureuther warnt: Skisport hat Glaubwürdigkeitsproblem

Lech Starker Auftakt: Dürr im Parallelrennen fürs Finale qualifiziert 13/11/2021 AM 12:08