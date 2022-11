Ski Alpin

Slalom in Levi: Lena Dürr attackiert Mikaela Shiffrins Bestzeit im 1. Lauf - DSV-Star mit starkem Steilhang

Lena Dürr knüpft beim zweiten Slalom in Levi im 1. Lauf nahtlos an ihre Leistung aus dem 1. Durchgang von Samstag an. Erneut ist sie sehr schnell unterwegs. Besonders im Steilhang findet die 31-Jährige eine hervorragende Linie und liegt bei der Zwischenzeit in Führung. Die Bestzeit kann Dürr zwar letztlich nicht ganz halten, aber sie ist ganz knapp dran an der Vortagessiegerin Mikaela Shiffrin.

