Ski Alpin

Slalom in Levi: Magdalena Egger rauscht nach Sturz in Polsterbande und haut Kameramann mit Kamera um

Die junge Österreicherin Magdalena Egger erlebt in Levi einen Slalom-Auftakt zum Vergessen. Die 21-Jährige scheidet nach zirka 30 Fahrsekunden aus und rutscht anschließend den Steilhang hinab. Glücklicherweise kracht Egger in eine Polsterung. Doch der Einschlag ist dennoch so heftig dahinter, dass der Kameramann dahinter sich nicht mehr halten kann und mitsamt Kamera in den Schnee fällt.

00:01:03, vor 18 Minuten