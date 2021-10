Ihnen hat es Aerni nämlich zu verdanken, dass der Sturz letztlich so glimpflich ausging. Ursprünglich war an dieser Stelle auf der Piste nämlich nur ein Fangnetz vorgesehen, da es dort in der Regel selten zu Stürzen kommt. Als hätten es die Trainer geahnt, drängten sie vorab jedoch auf ein zweites Sicherheitsnetz.

Zum Glück für den 28-Jährigen - ansonsten wäre er womöglich voll auf die Felsen geprallt. Das zeigt auch das Video, das Aerni auf Instagram teilte.

So konnte der Schweizer sogar auch noch den zweiten Durchgang absolvieren. Allerdings mit mäßigem Erfolg. Das Sölden-Ticket schnappte ihm Youngster Tanguy Nef weg.

