"Ich bin mega happy, mein Skifahren war cool", sagte Straßer erkennbar zufrieden. Am Vortag hatte er beim ersten Slalom der Saison in Alta Badia/Italien noch Platz 18 belegt und danach erklärend angemerkt, es fehle ihm nach seinem arg verspätetem Trainingsbeginn wegen einer entzündeten Quadrizepssehne noch die Sicherheit.

Dennoch sagte er, er hoffe, schon in Madonna di Campiglio "in die Top Ten zu fahren". Tatsächlich fehlten Straßer am Ende nur 0,20 Sekunden zum Südtiroler Alex Vinatzer und seinem ersten Podium in einem Spezialslalom.