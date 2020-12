Hirscher, der in seiner Karriere insgesamt acht Mal den Gesamtweltcup gewinnen konnte, hatte auf der Reiteralm sein erstes Renntraining nach seinem Rücktritt absolviert und meinte anschließend: "Ich habe die Leidenschaft wiederentdeckt."

In den Weltcup werde er, sobald es aufgrund der Coronavirus-Pandemie wieder möglich ist, dennoch zurückkehren, allerdings nicht als Rennläufer, sondern "als Zuschauer an der Strecke, weil das ein so cooler Sport ist".