"Möglichkeiten sehen", schrieb der 32-Jährige dazu: "An unterschiedliche Lines denken und ihnen folgen. Das ist die Herausforderung beim Freeriden. Und das ist es, was ich mag."

Bereits vergangenes Jahr wagte er einen Abstecher zu den Freeridern. Beim Weltcup in Fieberbrunn nahm Hirscher außer Konkurrenz teil und wagte einen spektakulären Sprung über eine Schlucht

"Für mich geht es darum, von den Besten zu lernen, zu sehen, wie die Profis ihre Lines wählen", so Hirscher.

"Natürlich begeistert es mich auch, zu beobachten, was in diesem Sport möglich ist", sagte er bereits damals in einem Interview mit der "Kleinen Zeitung".

