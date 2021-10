Angesprochen auf den Klimawandel reagierte der Salzburger Hirscher kritisch.

Für ihn sei das Thema der Nachhaltigkeit in manchen Branchen und Unternehmen anders dargestellt, als es eigentlich sein sollte. Mit vermeintlicher Umweltfreundlichkeit werden so die Tatsachen des wirklich Wichtigen ein Stück weit verdreht.

"Viele betreiben da ein Greenwashing - das mag zwar nett fürs Marketing sein, hat aber in der Tiefe nicht wirklich seine Berechtigung. Das schlimmste sind für mich Trends. Fashion, Handys - jeden Tag muss etwas Neues her, da werden Ressourcen am Ende nicht aufgebraucht", sagt Hirscher.

Er selbst möchte in seinem Label "The Mountain Studios" langfristig "Produkte kreieren, die so eine lange Lebensdauer haben, dass sie dadurch automatisch eine Nachhaltigkeit generieren."

