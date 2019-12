Er gewann acht Mal den Gesamtweltcup, zwei Mal olympisches Gold, wurde sieben Mal Weltmeister und fuhr zu 67 Weltcupsiegen. Wie geht es Marcel Hirscher im Ruhestand? Bei der Jahresabschlussgala von "Sport und Talk" bei "Servus TV" versicherte er, dass es ihm als Ski-Rentner gut gehe und er das Skifahren nicht vermisse:

" Ich bin immer noch zu 100 Prozent davon überzeugt, dass es genau der richtige Zeitpunkt war, zurückzutreten. "

Rennen verfolgt der 30-Jährige zwar noch, erklärte aber: "Wenn ich mir Skirennen anschaue, macht es Spaß, die Kollegen wiederzusehen, die aktuelle Rollenverteilungen zu beobachten oder sich den Materialsektor genau anzuschauen. Wehmut ist aber keine dabei."

Er achte dabei auch auf die Linie der Kollegen, die Entwicklungen, was sich ändert und was nicht. Seine Erkenntnisse: "Im Slalom steht die noch kürzere Linie im Fokus, man fährt von Tor zu Tor die kürzeste Linie mit schmaler Skiführung. Das war im letzten Jahr nicht so dramatisch."

Hirscher sieht sich als Breitensportler

Ganz ohne Skifahren geht es dann aber doch nicht: "Mein Traum ist es, einmal noch mit meinen Ex-Kollegen mit zu trainieren." Der Salzburger gibt aber zu, dass er wohl nicht mehr mit seinen ehemaligen Teamkollegen mithalten könne. Er meinte:

" Ich bin mittlerweile außer Form, muss aber auch sagen, dass ich es rein körperlich nicht vermisse, tagtäglich ins Fitnessstudio zu gehen. Ich bin eher im Breitensport angekommen. "

Hirscher weiß, wie man beim Skifahren Erfolg hat. Trotzdem verteilt er keine Ratschläge an die anderen Ski-Asse. "Dafür bin ich nicht der Richtige. Die Jungs sind Profis genug, jeder weiß, was richtig ist und was nicht", so Hirscher.

Hirscher schließt Comeback aus

Langweilig ist es Hirscher nach seinem Karriereende nicht geworden. Derzeit arbeitet Hirscher mit einem Ausrüster an seinem Projekt, Rennski für "Jedermann" zu bauen:

" Meine Philosophie ist es, einen Rennski zu bauen, den sich jeder im Laden kaufen kann. Ein guter Rennski, der leicht zu fahren ist. "

Hirscher selbst stand seit seinem letzten Rennen noch nicht wieder auf Ski. Er erzählte: "Ich werde immer wieder gefragt, 'wann gehen wir Skifahren?' Noch bin ich nicht gefahren, aber es wird irgendwann der Tag kommen."

Aktuell habe er nicht mal mehr Ski zu Hause, erklärte er lachend. Doch Hirscher ist sich sicher: "Ich habe aber keine Sorge, dass es keine mehr für mich geben wird." Ein Comeback wird es von Hirscher allerdings nicht geben. Der 30-Jährige erklärte:

" Momentan arbeite ich tagtäglich daran, in ein normales Leben zu kommen. Wenn mir das gelingt, ist ein Comeback undenkbar. Die ersten zwei Wochen habe ich schon daran gedacht, aber jetzt passt es für mich. "

