Dreßen habe großes Potential. "Man konnte früh sehen, dass da jemand kommt, der über kurz oder lang vorne mitmischen kann. Zudem ist sein Wahnsinnserfolg in Kitzbühel mit dem Streif-Sieg unvergessen", sagte Höfl-Riesch.

Die ehemalige Gesamtweltcupsiegerin ergänzte aber: "Es wird kein einfacher Weg nach so einer Leidenszeit." Wieder Vertrauen nach einer langen Verletzung zu finden, koste viel Überwindung.

Bei den Technikern sei Linus Straßer einen großen Schritt vorangekommen. "Es hat insgesamt trotzdem noch etwas an der Konstanz gefehlt, aber man darf auch vom einem auf das andere Jahr keine Wunder erwarten. Der Schritt in der vergangenen Saison war gut und der nächste Schritt sollte sein, konstant solche Leistungen abrufen zu können", so Höfl-Riesch.

Die anderen Männer seien zwar gut, aber nicht ganz an der Spitze. "Wir haben viele starke Athleten, die an einem guten Tag vorne mitmischen können, aber nicht dieses Seriensieger-Gen haben. Es wäre schön, wenn sie eine Konstanz entwickeln würden, um ihr Leistungsvermögen häufiger abrufen zu können", sagte die 37-Jährige.

Riesch: Dürr kann ganz vorne mitfahren

Bei den Frauen sei dies Lena Dürr gelungen. "Ich denke, dass sie nach der tollen vergangenen Saison jetzt hochmotiviert und definitiv in der Lage ist, erneut ganz vorne mitzufahren", sagte Höfl-Riesch.

Die Germeringerin stehe in der Weltspitze aus deutscher Sicht aber fast allein da. "Außer Kira Weidle in der Abfahrt sieht es leider etwas mau aus. Ich hoffe, dass Kira auch im Super-G einen Schritt nach vorne macht, weil das nötige Ski- und Technikgefühl hat sie", so Höfl-Riesch.

Hoffnung mache aber die junge Emma Aicher. Das Talent habe das Potential, in allen Disziplinen vorne mitzufahren.

