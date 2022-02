Turnerin Biles kommentierte unter dem Instagram-Post von Shiffrin: "Ich kenne das nur zu gut. Es tut mir leid, dass du das erleben musst. Diese Leute sind ätzend ... Du bist verdammt, wenn du es schaffst, und auch, wenn du es nicht schaffst."

Auch der Turn-Superstar war bei Olympia in Tokio im vergangenen Sommer als absolute Topfavoritin angereist.

Wegen mentaler Probleme verzichtete Biles allerdings auf die meisten Wettbewerbe. Nun richtete sie aufmunternde Worte an Shiffrin: "Erinnere dich einfach daran, wie großartig du bist. Wir feuern dich alle an und sind stolz auf dich. Wir lieben und unterstützen dich! Jetzt haue am Samstag einen raus! Aber am wichtigsten: Genieße den Moment und habe Spaß."

"Ich verstehe es nicht": Shiffrin ringt im Interview nach Worten

Iga Swiatek unterstützt Mikaela Shiffrin

Auch aus anderen Sportarten erhielt der Ski-Star Unterstützung.

Iga Swiatek, French-Open-Siegerin von 2020, meinte in einer Videobotschaft an die 26-Jährige: "Es müssen für dich schwierige Momente sein. Du solltest dich aber daran erinnern, was für eine große Inspiration du für uns alle bist. Nicht nur als Sportler, sondern auch als Mensch. Du hast auch mich inspiriert. Ich hoffe, du machst weiter und bleibst so stark, wie du bist. Du machst das super."

Neben Biles und Swiatek bekam Shiffrin auch von den Tennis-Spielerinnen Madison Keys und Sloane Stephens, den Ski-Sportlern Ilka Stuhec, River Radamus sowie ihrem Freund Alexander Aamodt Kilde und der fünfmaligen Olympiasiegerin und Schwimmerin Missy Franklin Johnson aufbauende Nachrichten.

