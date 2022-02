Wieder keine Alpin-Medaille, wie schon 2018 in Pyeongchang? Moment, sagt Lena Dürr, "wir haben ja noch eine Mission im Team-Wettbewerb. Da haben wir noch eine Chance!" Groß ist sie nicht, doch das war bei der jüngsten WM nicht anders - und da gewannen die Deutschen Bronze.

Doch damals in Cortina d'Ampezzo hatte das Speed-Team mit seinen drei überraschenden Silber-Medaillen die Techniker regelrecht angeschoben. Jetzt, bei Olympia in Peking, gab es Dramen und Tränen, aber kein Edelmetall. Dürr wurde Slalom-Vierte und weinte, Kira Weidle, am Samstag (11:00 Uhr OZ/4:00 Uhr MEZ) Ersatzfahrerin, vergoss über Abfahrts-"Blech" bittere Tränen.

Linus Straßer war als Siebter im Slalom ähnlich nah dran am "Stockerl" und nahm danach den Team Event ins Visier. Aber, sagt der Münchner über das Parallel-Duell Mann gegen Mann und Frau gegen Frau, "das ist eine ganz eigene Veranstaltung, da können auch die vermeintlichen Underdogs auf einmal ganz groß aufzeigen". Auch die Deutschen? Ja, sagte Straßer, "da ist alles drin, von erste Runde ausscheiden bis Medaille".

Mit der jungen Emma Aicher und Alex Schmid sind noch zwei aus dem Bronze-Team dabei, Dürr und Straßer waren bei der WM Ersatz. Diese Rolle kommt diesmal Weidle und Julian Rauchfuß zu. "Wir haben schon noch einen Glauben an unsere Athleten", sagte Alpinchef Wolfgang Maier allen Rückschlägen zum Trotz, Ziel sei nach wie vor, "dass wir die Medaille noch erreichen".

Weidle glaubt an die Chance. Und wenn es wirklich klappen sollte nach all den Dramen und Tränen, sagte sie, "dann ist das die Belohnung für alles".

