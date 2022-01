Die 29-Jährige hatte bei dem Sturz eine Stauchung des linken Knies, einen Teilriss des Kreuzbandes, eine minimale Fraktur am Wadenbein sowie eine Muskel-Sehnen-Verletzung erlitten.

Laut Goggia gehe man in ihrem Team davon aus, dass man die Situation "Ende der nächsten Woche neu einschätzen" könne.

In der Pressemitteilung hieß es zudem, dass Verbandsarzt Andrea Panzeri bereits eine leichte Besserung im linken Knie festgestellt habe.

Die Speed-Spezialistin, 2018 in Pyeongchang bereits Olympiasiegerin in der Abfahrt, galt in Peking in ihren Parade-Disziplinen eigentlich als große Favoritin auf Gold. Auch in dieser Saison führt Goggia die Weltcupwertung in der Abfahrt an.

Vor dem olympischen Abfahrtsrennen am 15. Februar (ab 4:00 Uhr live bei Eurosport) steht zudem noch der Super-G auf dem Programm. Bereits am 11. Februar (ebenfalls ab 4:00 Uhr live bei Eurosport) findet dieses Rennen im Yanqing National Alpine Skiing Centre statt. Für Goggia könnte es also wirklich eine Punktlandung werden.

