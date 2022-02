Mit insgesamt sechs Siegen in der laufenden Saison (viermal Abfahrt, zweimal Super G) bestimmte Sofia Goggia das Geschehen in den Speed-Disziplinen. Doch ein schwerer Sturz im Super-G von Cortina d'Ampezzo bereitete ihrem Triumphzug ein jähes Ende und brachte auch ihren Traum von der Verteidigung ihres Olympia-Golds aus PyeongChang in Gefahr.

Nachdem die Italienerin seit ihrer Diagnose direkt in die Reha gestartet ist, hat sich nun Lindsey Vonn zu Wort gemeldet.

Die US-Amerikanerin, die während ihrer aktiven Laufbahn selbst zahlreiche schwere Verletzungen hinter gebracht hatte, sprach ihrer Freundin Mut zu: "Sie war in dieser Saison so dominant und ich freue mich für sie. Aber sie ist ähnlich wie Breezy Johnson in Cortina gestürzt und wird bis zur Olympia-Abfahrt zurückkommen."

Einfach sei dieser Weg aber nicht: "Es wird hart und ich hoffe, dass ich ihr damit helfen kann."

Sofia Goggia arbeitet hart an ihrem Comeback

Der Heilungsprozess macht indes gute Fortschritte, Goggia arbeitet Tag für Tag hart an ihrem Comeback.

"In nur fünf Tagen legte sie eine Arbeit von fünf Monaten hin", äußerte sich Trainer Flavio di Gorgio. Während man nun auch größere Belastungsproben in Angriff nehmen will, stehe auch bereits ein möglicher Termin für die Reise nach Peking auf dem Plan. Momentan sollen der 6. und 7. Februar das Ziel sein. Am 15. Februar geht die Olympia-Abfahrt über die Bühne.

Für Lindsey Vonn ein durchaus erreichbares Ziel: "Was auch immer - Sofia wird alles geben. Das garantiere ich. Sie ist knallhart."

Vonn prophezeit Mikaela Shiffrin Medaillenregen

Während die eine Dominatorin noch um ihre Teilnahme kämpft, bereitet sich eine andere auf ihren Triumphzug vor.

Mikaela Shiffrin will möglichst in allen fünf Einzeldisziplinen an den Start gehen und um Medaillen kämpfen. Ein Unterfangen, welches Vonn ihrer Landsfrau absolut zutraut. "Ich erwarte wirklich, dass sie bei jedem Event, an dem sie teilnimmt, eine Medaille gewinnt. Sie hat absolut die Fähigkeit dazu."

Ob Shiffrin diesen Plan aber auch wirklich in die Tat umsetzt, bleibt abzuwarten. Die zweimalige Olympiasiegerin ließ sich diese Option auch vor vier Jahren in Pyeongchang offen, zog sich aber im Anschluss von den Speed-Disziplinen zurück.

