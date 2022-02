Es sollten die Olympischen Spiele des Glamour-Paars der alpinen Szene werden. Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde griffen am Montag beide nach dem Olympiasieg - und blieben vollständig ohne Medaille.

Ein schwarzer Tag für das Liebespaar.

Erst scheiterte die 26 Jahre alte US-Amerikanerin im Riesenslalom bereits nach sieben Toren. Die Führende des Gesamtweltcups und Titelverteidigerin aus Pyeongchang sagte nach dem Rennen: "Darüber werde ich nie hinwegkommen."

Lebenspartner Kilde gab nach einem Gespräch mit Shiffrin Entwarnung und sagte: "Sie verkraftet es gut." Kurz darauf hatte der Norweger aber selbst eine herbe Enttäuschung zu verarbeiten. Als Führender des Disziplinweltcups startete der 29-Jährige als Favorit in die Abfahrt in Peking, war bei der anschließenden Medaillen-Zeremonie nur Beobachter.

"Ich hatte natürlich hohe Erwartungen. Es war eine großartige Saison und wenn du als Favorit zu den Olympischen Spielen reist, willst du liefern", erklärte der Norweger, der sich hinter Olympiasieger Beat Feuz, Johan Clarey, Matthias Mayer und James Crawford nur auf einem enttäuschenden fünften Rang einsortierte

Kontakt wegen Covid nur begrenzt möglich

Doch der zwölfmalige Weltcupsieger blickte bereits nach vorne. "Die Olympischen Spiele sind noch nicht vorbei, also muss ich einfach weitermachen", wird Kilde bei "Reuters" zitiert.

Moralische Unterstützung können sich der Norweger und Freundin Shiffrin nach ihrem enttäuschenden Auftakt aufgrund der Coronasituation in China aber nur bedingt liefern - obwohl sich beide im Olympischen Dorf in Yanqing befinden.

In der vergangenen Woche hatte Shiffrin auf Instagram ein Bild der beiden gepostet, auf dem sie eine Maske tragen und rund zwei Meter voneinander entfernt stehen. "Alle sagen: Jetzt könnt ihr viel Zeit miteinander verbringen", erklärte Kilde nun exklusiv gegenüber Eurosport die Schwierigkeiten der Situation.

"Und es ist schön, sie hier zu haben. Aber gleichzeitig ist es sehr herausfordernd", gab Kilde zu und erklärte: "Wegen Covid und der Restriktionen muss man vorsichtig sein."

Hilfestellungen auf Distanz

Die große Gefahr der Ansteckung beim Großevent stellt das Paar, das seine Liebe im Sommer öffentlich machte, vor besondere Schwierigkeiten. "Natürlich können wir zusammen Abend essen. Das stellt kein Problem dar. Aber ansonsten haben wir dieselben Routinen wie gewohnt, wir facetimen und telefonieren", erklärte der Zweite des Gesamtweltcups.

"Es ist fast ein wenig, als würdest du ein bisschen heiß gemacht werden. Du kannst sie sehen, aber du kannst sie nicht wirklich berühren und mit ihr zusammen sein. Aber es ist trotzdem schön, sie hier zu haben", erklärte Kilde.

Auch Shiffrin, die in allen sechs Wettbewerben antreten möchte, bleibt nach ihrem ersten Ausfall im Riesenslalom seit vier Jahren optimistisch. "Ich muss nach vorne schauen, ich habe noch einiges vor", kündigte die zweimalige Olympiasiegerin an.

Unterstützung liefert sich das Traumpaar situationsbedingt allen voran virtuell. "Sie schickt mir Videos und ich schicke ihr Videos", berichtete Kilde. "Dann versuchen wir, ein bisschen voneinander zu lernen", erklärte der Norweger bei Eurosport und schob nach: "Ich kann eine Menge von ihr lernen."

Chance auf Wiedergutmachung in nächster Disziplin

Schon im Super-G am Dienstag (4:00 Uhr live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport auf Joyn!) startet Kilde erneut in die Gold-Mission, erneut als Weltcupführender in der Disziplin und Mitfavorit. "Morgen ist eine neue Chance", freute sich der 29-Jährige.

In der laufenden Saison triumphierte er in Bormio, Gröden und Beaver Creek im Super-G.

Und auch die US-Amerikanerin hat bereits beim nächsten Wettkampf die Chance auf Wiedergutmachung. Shiffrin greift am Mittwoch nach ihrem zweiten Olympiasieg im Slalom. Schon 2014 hatte sie in Sotschi gewonnen. "Ich habe ein gutes Gefühl", sagte die 26-Jährige über ihre Chancen auf Gold.

Nach dem schwarzen Montag strebt das Traumpaar in den kommenden Tagen also erneut nach Edelmetall. Helfen soll dem goldenen Duo dabei die gegenseitige moralische Unterstützung - wenn auch nur aus Corona-sicherer Distanz.

