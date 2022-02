Mikaela Shiffrin hatte keine Tränen mehr. Nach dem verrückten Schlussakt eines außergewöhnlichen Olympia-Dramas flüchtete sich die beste Skirennläuferin der Gegenwart in Galgenhumor. "Wahrscheinlich wäre es das Beste, wenn ich einfach meine Karriere beenden würde", sagte sie und lachte - dabei war es wirklich zum Heulen.

Wieder keine Medaille, auch nicht im fünften und letzten Einzelrennen von Peking - stattdessen das nächste unglaubliche Aus auf der vermaledeiten "Eisfluss"-Piste. Gold in der alpinen Kombination schien greifbar nach all den Rückschlägen und Enttäuschungen, doch dann schied Shiffrin wieder im Slalom aus, diesmal am zwölften Tor. "Ich fühle mich wie eine Witzfigur", sagte sie.

Ad

Während Michelle Gisin aus der Schweiz wie 2018 über den Olympiasieg jubelte, rang Shiffrin um Fassung. Aber wieder weinen, wie nach dem Aus im Riesenslalom und im Spezialslalom? Nein, "ich bin wirklich enttäuscht und wirklich frustriert", erzählte sie, "aber ich habe keine Emotionen, keine Energie mehr übrig."

Olympia - Ski Alpin "Traum wurde Albtraum": Schwer gestürzte Cerutti meldet sich zu Wort VOR EINER STUNDE

Dabei schien das Feld bereitet. In der Kombi-Abfahrt überzeugte die Weltmeisterin und Olympia-Zweite von 2018 als Fünfte - auf den Skiern von "Speed Queen" Sofia Goggia. Die Italienerin hatte ihr sogar eine Botschaft auf die roten Latten geklebt: "Fliege Mika, du kannst es!" Doch ausgerechnet in ihrer Spezialdisziplin Slalom folgte der krachende Absturz.

Auf Goggias Skiern: Shiffrin mit starker Abfahrt in der Kombi

Shiffrin will im Team-Event am Samstag starten

"Ein kleines Loch" in der Piste sei Schuld gewesen, meinte die 26-Jährige. Nicht der Druck? "Ich habe keinen gespürt", behauptete sie. Dass sie sich "60 Prozent" aller Nullrunden in ihrer Karriere auf dieser gar nicht besonders anspruchsvollen Strecke in Yanqing geleistet hat, "verstehe ich nicht", sagte sie kopfschüttelnd, "und ich kann gar nicht sagen, wie frustriert ich darüber bin".

"Ich weiß, dass die Leute einen Haufen Mist über mich reden werden", schwante Shiffrin, "wie ich versagt hätte, als es drauf ankam. Aber seltsamerweise habe ich davor keine Angst." Wie es weiter geht? Sie werde nicht klein bei geben, sondern am Samstag im Team Event starten, "weil ich dumm genug bin".

Die gute Nachricht: Das Parallel-Rennen, in dem auch der Deutsche Skiverband seine letzte Medaillenchance nutzen will, wird auf einer Nachbarstrecke ausgetragen.

Das könnte Dich auch interessieren: "Komplett verunsichert": Experten entsetzt über Shiffrin-Desaster

(SID)

"Ich verstehe es nicht": Shiffrin ringt im Interview nach Worten

Olympia - Ski Alpin So lief die Kombination: Schweizer Duell um Gold - Shiffrin patzt erneut VOR 8 STUNDEN