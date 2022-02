Wenige Stunden vor dem Start der Abfahrt postete das US-Skiteam ein Bild seines Shootingstars. Shiffrin posierte gemeinsam mit einem Paar Skier. Kein ungewöhnliches Bild, zumal die US-Amerikanerin rund 60 Paare davon mit nach Peking nahm.

Doch diese Ausrüstung war durchaus speziell, denn damit gewann Markenkollegin Sofia Goggia am Tag zuvor Silber in der Abfahrt und krönte damit ihr Blitz-Comeback. Das richtige Material also, um auch Shiffrin wieder zurück auf die Erfolgsspur zu bringen. Goggia schrieb dazu: "Flieg, Mikaela. Du kannst es."

"Als sie die Nachricht darauf sah, musste Mikaela fast weinen", schireb das US-Skiteam auf Twitter. Zumindest bei der Abfahrt zeigte die Geste Wirkung - die 26-Jährige kam in der Kombinationsabfahrt als Fünfte im Ziel.

Im Anschluss wiederholte sich aber das Drama. Im Slalom schied sie nach nur wenigen Toren aus - auch im fünften Einzel-Rennen gab es damit keine olympische Medaille für Shiffrin.

Neureuther: "Dann muss auch Goggia das akzeptieren"

Hinter Goggias emotionaler Botschaft vermutete Felix Neureuther auch eine Entscheidung der Verantwortlichen selbst. "Das ist ganz einfach so: Mikaela Shiffrin hat natürlich ein unheimliches Standing bei diesem österreichischen Skihersteller", stellte er in der "ARD" fest.

Da Goggia dieselbe Marke fährt und damit sogar Silber holte, Shiffrin jedoch noch keinen Erfolg verzeichnen konnte, liege die Vermutung nahe, dass eine interne Entscheidung getroffen wurde.

"Dann kommt dann auch der 'Atomic'-Rennchef und sagt: Du bekommst jetzt die schnellen Ski von der Goggia, damit du in der Kombination die Chance hast, eine Medaille zu gewinnen", erklärte Neureuther: "Dann muss auch Goggia das akzeptieren. Und das tut sie auch."

