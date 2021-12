Dreßen war Ende Februar nach der WM in Cortina d'Ampezzo am vorgeschädigten rechten Knie operiert worden. Seitdem wird in einem speziellen Verfahren versucht, den bereits arg ramponierten Knorpel wieder aufzubauen. Derzeit bewege er sich auf Langlauf-Skiern, berichtete Dreßen, er hoffe allerdings, bald auch auf Alpin-Skiern zu stehen.

Eine Teilnahme an den Lauberhorn-Rennen in Wengen am zweiten Januarwochenende habe sich allerdings "erledigt", sagte er, "und wenn ich Wengen nicht fahre, fahre ich auch nicht in Kitzbühel, das wäre der falsche Ort". Kitzbühel findet eine Woche nach Wengen statt und wäre die letzte Möglichkeit gewesen, sich für Olympia zu qualifizieren.

Ad

Das könnte Dich auch interessieren: "Sehr peinlich": Maze über ihre besondere Olympia-Erinnerung

St.Moritz Nach schwerem Sturz im Super-G: Gut-Behrami gibt Entwarnung 13/12/2021 AM 16:46

(SID)

Böser Abflug im Heimrennen: Schwerer Sturz von Gut-Behrami

Olympia - Ski Alpin Kreuzbandriss: Olympia-Aus für WM-Zweiten 12/12/2021 AM 13:08