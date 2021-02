Nun muss Holdener möglicherweise während der kompletten WM ohne Prenn auskommen. "Gemäss Schweizer Regeln muss ich 10 Tage in Quarantäne bleiben. Dann dürfte ich – mit einem negativen Test – wieder raus. Aber weil in Cortina andere Regeln gelten, werden es wohl 14 Tage. Wahrscheinlich verpasse ich die ganze WM", sagte Prenn dem Schweizer "Blick". Zugleich gab er gesundheitlich Entwarnung: "Ich habe keinerlei Symptome."

Holdener ist in Cortina d'Ampezzo in der Alpinen Kombination Titelverteidigerin. Nachdem sie in dieser Disziplin 2017 und 2019 Gold holte, könnte die 27-Jährige in der Kombination ihren dritten WM-Titel in Folge holen. Auch im Slalom gilt sie als Mitfavoritin.