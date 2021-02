Domink Paris, der in Garmisch am Freitag seinen ersten Sieg nach seiner Knieverletzung feierte, warnte nach dem Rennen: "Der Thomas wird ein starker Konkurrent sein."

Dreßen startete in Garmisch bei der Abfahrt nur als Vorläufer, da ihm noch das nötige Selbstvertrauen fehlte. Der Italiener Paris meinte, Dreßen "kann das in ein paar Tagen richten".

Auch der Österreicher Matthias Mayer, der in Cortina ebenfalls zu den Top-Favoriten zählt, lobte den Deutschen: "Thomas Dreßen muss man sehr ernst nehmen. Natürlich hat er eine schwere Operation hinter sich und ist lange nicht gefahren. Aber wenn er wirklich am Start ist und dort Gas geben will, dann wird er sicherlich in die letzte Trickkiste ganz tief rein greifen und das Beste versuchen. Er ist einfach ein ganz starker Abfahrer."