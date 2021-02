Vier Medaillen. Vier! Wolfgang Maier könnte in eine leichte Euphorie verfallen, denn wenn er vor den alpinen Ski-Weltmeisterschaften gesagt hätte, "wir gewinnen vier Medaillen, hätten die Leute gesagt: Ja, spinnt der denn jetzt komplett!?"

Nein, auch der Alpinchef des Deutschen Skiverbandes (DSV) hat nicht erwartet, dass seine Mannschaft gleich vier Medaillen in Cortina d'Ampezzo gewinnt - er wäre schon mit zwei zufrieden gewesen. Aber: "Wir haben alle Erwartungen übertroffen", und: "Wir haben uns selbst überrascht."

20/02/2021 AM 13:30

Die Bilanz mit drei silbernen Medaillen und einer bronzenen ist die beste seit der WM in Schladming 2013. Sie ist das Resultat einer gewissenhaften Arbeit der Rennläufer, ihrer Trainer und seit gut zweieinhalb Jahren auch eines Technologiezentrums in Berchtesgaden, an dem schlaue Köpfe darüber nachdenken, wie das Material verbessert werden kann.