Jocher war nach seinem guten 16. Platz im Spezial-Super-G am vergangenen Donnerstag mit seinem zweiten Auftritt "echt happy". Zumal der Abfahrtsspezialist gerade mal vier Tage Slalom trainiert hatte, "zwei Tage im Sommer in einer Skihalle in Belgien, und im Winter hab ich jetzt nochmal zwei Tage irgendwo reingeschoben".