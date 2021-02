Ski Alpin

Ski-WM 2021 Cortina - Romed Baumann nach Silber im Super-G überwältigt: "Hatte Raketen an den Füßen

Romed Baumann hat bei der alpinen Ski-WM in Cortina d'Ampezzo sensationell Silber im Super-G gewonnen. In einem spektakulären Rennen musste sich der 35-Jährige lediglich dem favorisierten Österreicher Vincent Kriechmayr um 0,07 Sekunden geschlagen geben. Im Anschluss an seinen WM-Coup zeigte sich Baumann am Eurosport-Mikrofon überwältigt.

