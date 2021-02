Sie verlor Augenzeugen zufolge ihren Helm, wirklich schlimm erwischte es aber ihr rechtes Knie. Am späten Abend erhielt die Top-Favoritin auf Abfahrts-Gold bei der WM in Cortina d'Ampezzo (8. bis 21. Februar) im Mailänder Krankenhaus La Madonnina die niederschmetternde Diagnose: Fraktur des seitlichen Schienbeinkopfes, vorzeitiges Saison-Ende und damit auch das Aus für die Titelkämpfe vor der eigenen Haustür.

Die Zeitung "La Repubblica" rief prompt den "Allarme Mondiali" aus, also den WM-Alarm. Die "Gazzetta dello Sport" schrieb vom "Dramma Goggia", vom Drama um das Gesicht der WM. Goggia wirbt für den Medaillenkampf, als Gewinnerin von vier der fünf Saison-Abfahrten sollte die 28-Jährige in Cortina der italienische Star sein. Vorbei.

"Boah, das ist schon eine heftige Nummer", sagte "ARD-Experte" Felix Neureuther. Goggias Teamkolleginnen wie Francesca Marsaglia ("Forza, Sofia!") schickten beim Super-G am Montag in "GAP" beste Genesungswünsche via TV nach Hause. Der Sieg ging zum vierten Mal in Serie an Lara Gut-Behrami (Schweiz).