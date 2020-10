Nach dem Rücktritt von Viktoria Rebensburg sind die deutschen Ski-Rennläuferinnen trotz geringer Erwartungen enttäuschend in die neue Weltcup-Saison gestartet. Beim Sieg der Italienerin Marta Bassino beim Riesenslalom im österreichischen Sölden erreichte keine der vier Starterinnen des Deutschen Skiverbandes (DSV) den zweiten Durchgang. Lena Dürr verfehlte als beste das Finale auf Rang 38 um 0,83 Sekunden.

Alpinchef Wolfgang Maier fand das Abschneiden seiner teils unerfahrenen Läuferinnen "nicht lustig". Nein, betonte er, "wir haben nicht die großen Erwartungen gehabt", aber dass es keine des deutschen Quartetts in den zweiten Lauf geschafft habe, "das war nicht zu erwarten". Rebensburg hatte den DSV beim Auftakt in Sölden in ihrer Laufbahn mit zwei Siegen, zwei dritten Plätzen und weiteren Top-10-Platzierungen verwöhnt.