Der Franzose setzte sich im Finale gegen Filip Zubcic (Kroatien) durch, nachdem er im Halbfinale Schmid ausgeschaltet hatte. Bronze ging bei den Damen an Tessa Worley (Frankreich) und bei den Herren an den hoch favorisierten Loic Meillard (Schweiz), der im Viertelfinale Linus Straßer ausgeschaltet hatte. Andrea Filser und Stefan Luitz schieden nach einer starken Qualifikation im Achtelfinale aus.

An der Premiere des Einzel-Wettbewerbs aber entzündete sich Kritik. Grund war eine nicht zu übersehende Chancen-Ungleichheit: Der rote Kurs war erkennbar schneller als der zudem stärker nachlassende blaue Kurs - wer auf dem roten Kurs vorlegen konnte, hatte einen Vorteil. "Ich will so ein Format nicht bei einer WM sehen", zürnte daher "ARD"-Experte Neureuther, der noch während des Rennens zu Männer-Renndirektor Markus Waldner Kontakt aufnahm.

Zudem standen bei der Premiere nicht alle Topstars am Start. Mikaela Shiffrin (USA), Alexis Pinturault (Frankreich) oder Henrik Kristoffersen (Norwegen) verzichteten mit Blick auf ihre Einsätze im Riesenslalom und Slalom auf eine Teilnahme. Bei den Frauen scheiterte zudem die mitfavorisierte Petra Vlhová (Slowakei) durch einen Sturz schon in der Qualifikation.

Straßer war gut in den Tag gekommen. Er hatte am Morgen den vierten Rang in seiner Qualifikationsgruppe belegt und war am Ende nicht unzufrieden. "Es war auf jeden Fall ein guter Wettbewerb, um in die WM zu starten", sagte der Münchner.