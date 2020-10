Das lag in erster Linie am tristen Rahmen. Wo sonst mehrere Tausend skiverrückte Österreicher ihren Helden zujubeln, waren die Tribünen diesmal nur von ein paar Funktionären besetzt. Doch Maier fand auch die historische Frauen-"Nullrunde" im ersten Rennen nach dem Rücktritt von Viktoria Rebensburg gar "nicht lustig". Nur Luitz und Alexander Schmid, der beim Überraschungssieg des jungen Norwegers Lucas Braathen 15. wurde, versöhnten ihn.

"Das ist schon eine Enttäuschung", sagte Maria Höfl-Riesch über das Abschneiden von Lena Dürr und Co. Keine der vier DSV-Starterinnen kam beim Sieg der Italienerin Marta Bassino ins Finale der besten 30, das gab es in Sölden noch nie! "Viel zu vorsichtig, viel zu wenig Risiko und Attacke", kritisierte Maier ernüchtert.

Dabei wäre die Quali für den zweiten Lauf laut Höfl-Riesch "auch mit höheren Startnummern möglich gewesen". Rebensburgs Erfolge hätten in den vergangenen Jahren aber "alles überstrahlt" - also auch die Probleme in der zweiten Reihe.

Luitz patzte im ersten Durchgang, in dem er lediglich 23. war. Er sei "zu viel in der Gegend rumgefahren", haderte der 28-Jährige, "so gewinnt man gar nichts da runter. Das ärgert mich ziemlich." Immerhin sah er in seiner finalen Aufholjagd auf dem äußerst anspruchsvollen Hang einen "großen Schritt in die richtige Richtung".