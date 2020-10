Felix Neureuther blutet das Ski-Herz, wenn er an den Winter denkt. "Wenn man es gewohnt ist, dass da 50.000 stehen in Kitzbühel oder Schladming - und auf einmal ist da niemand! Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich das anfühlt", sagt der "ARD"-Experte.

Doch seit Corona ist nichts mehr wie es war, die "Geisterrennen" sind seit dem Saisonauftakt in Sölden die neue traurige Weltcup-Realität.

Wo sonst Tausende skiverrückte Fans ihre Helden bejubelten, herrschte beim Start am vergangenen Wochenende fast gespenstische Stille - und die neue Corona-Tristesse wird den Skizirkus durch den Winter begleiten.

An der berühmt-berüchtigten Streif im Skimekka "Kitz" werden nur Fans stehen, "wenn kurzfristig ein kleines Wunder geschieht", sagt OK-Chef Michael Huber. Doch daran glaubt kaum jemand, auch nicht in der Schweiz. Dort wird der Hexenkessel von Adelboden nicht mehr brodeln, der Hundschopf in Wengen verstummen.