"Aufgrund der aktuellen Wetterbedingungen und der Vorhersagen haben die Jury und das lokale Organisationskomitee beschlossen, den heutigen Frauen-Riesenslalom abzusagen", hieß es in der entsprechenden Mitteilung.

Zunächst war der Start des Rennens um eine Stunde nach hinten verschoben wurden. Doch um kurz nach 8 Uhr entschieden sich die Organisatoren, den Saisonauftakt endgültig abzusagen. Es ist die erste Absage des Frauen-Rennens in Sölden seit 2006.

Bei den Männern sind die bisher letzten Absagen noch nicht so lange her. 2017 und 2018 konnten sie kein Rennen am Rettenbachferner bestreiten.

Ein Szenario, das womöglich auch am Sonntag drohen könnte. Zwar soll sich das Wetter gegenüber Samstag deutlich bessern, doch der Schneeregen am Samstag bereitet der Piste Probleme.

Rennleiter Rainer Gstrein sagte im "ORF": "Es wird für morgen ein Kraftakt werden. Wir werden jetzt unsere Schneekanonen befüllen, damit wir bei jeder Kanone Wasserschläuche ansetzen können, um im Notfall für morgen mit Wasser und Salz eine rennfertige Piste zu präparieren."

