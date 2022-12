Auch im Slalom "konnte ich nicht ganz die Umfänge fahren". Doch mittlerweile sind diese Probleme überwunden: "Das habe ich wieder ganz gut in den Griff bekommen. Ich habe mit meinem Trainer den Entschluss gefasst, dass der Riesenslalom auch für den Slalom bei mir gut ist."

Wenn man das ganze Jahr nur eine Disziplin fahre, "dann wird man im Kopf auch etwas mürbe. Der Riesenslalom mit der Geschwindigkeit ist auch für den Slalom sehr gut", ergänzte Straßer, der beim ersten Riesenslalom in Sölden zum Saisonauftakt allerdings das Finale der besten 30 verpasst hatte.

Ad

Der 30-Jährige, der bei den Olympischen Spielen in Peking mit dem Team Silber geholt hatte, möchte zudem konstanter werden.

Beaver Creek Kilde holt in Beaver Creek das Double - Baumann auch im Super-G stark UPDATE 04/12/2022 UM 18:28 UHR

"Das ist das Schwierigste im Leistungssport. Es gab zehn verschiedene Sieger, jeder tut sich schwer, die Konstanz hinzubekommen", meinte Straßer: "Ich bin kein Freund davon, ergebnisorientiert zu denken und ein großes Ziel zu haben. Da wird man oft enttäuscht. Das ist für mich die falsche Herangehensweise."

Straßer blick auf Kampf um kleine Kristallkugel

In der vergangenen Saison, als der Deutsche im Slalom von Schladming seinen insgesamt dritten Weltcupsieg holte, kämpfte das Technik-Ass bis zum Schluss um die kleine Kugel im Disziplinen-Weltcup. "Das war aber auch eher so 'Wie bin ich jetzt in diese Situation gekommen?'", blickte Straßer zurück.

Der nächste Schritt sei daher, "dass man sich nicht auf einmal in so einer Situation befindet und eigentlich gar nicht genau weiß, wie man da jetzt hingekommen ist, sondern dass man bei jedem Rennen da mitfährt". Am Ende holte in der letzten Saison Henrik Kristoffersen die kleine Kristallkugel im Slalom.

Das könnte Dich auch interessieren: Mammut-Programm wartet: Beaver-Creek-Abfahrt wird in Italien nachgeholt

Wilder Kilde lässt die Konkurrenz auch im Super-G verzweifeln

Lake Louise Nächster Streich: Goggia erneut nicht zu schlagen UPDATE 03/12/2022 UM 21:26 UHR