Andreas Sander strahlte im sonnigen Zielraum von Val d'Isere über das ganze Gesicht. "Ich bin so, so zufrieden. Das ist ein Mega-Einstand, zweimal Top 10 ist grandios", sagte der 31 Jahre alte Rennläufer des Deutschen Skiverbandes (DSV).

Auch beim Super-G hatte es durch Mauro Caviezel aus der Schweiz einen Weltcup-Premierensieg gegeben. Sander war da noch mit seiner Fahrt "nicht zufrieden. Das war nicht der Angriff und das Risiko, das ich mir gewünscht habe. Ich muss mich deutlich steigern", sagte der Ennepetaler. Gesagt, getan: In der Abfahrt habe er sich "überwunden. Ich hatte viel Selbstvertrauen von der ersten Kurve an. Die Körpersprache war gut."

In Gröden geht es bei den Männern am Freitag mit einem Super-G weiter, am Samstag steht die Abfahrt auf dem Programm. Die Frauen starten bereits am Montag (9:30/12:30 Uhr bei Eurosport mit Co-Kommentatorin Viktoria Rebensburg) wieder. Dann wird der am Sonntag ausgefallene Riesenslalom nachgeholt.