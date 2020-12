Während Dreßen "demnächst" in Bad Wiessee mit der Reha beginnen soll und noch auf die WM im Frühjahr hofft, kämpfen an seiner Stelle Josef Ferstl, Andreas Sander und Co. in Super-G (Samstag 10:30 live auf Eurosport 1) und Abfahrt (Sonntag 10:30 live auf Eurosport 1) um Punkte. Ferstl, wie Dreßen Kitzbühelsieger, blickt auf eine "sehr spezielle" Vorbereitung zurück. Corona habe alles "etwas komplizierter" gemacht.