Kira Weidle boxte ein wenig verärgert mit der rechten Faust durch die Luft, dann schüttelte sie kurz den Kopf. Nein, mit ihrem ersten Rennen nach der sensationellen Fahrt zu WM-Silber knapp zwei Wochen zuvor war sie nicht zufrieden. "Okay, aber ausbaufähig", sagte die 25-Jährige vom Ski-Club Starnberg über ihren Lauf, der bei der ersten von zwei Weltcup-Abfahrten im Val di Fassa/Italien aber immerhin gut genug war für einen hervorragenden vierten Platz.

Nur um 0,07 Sekunden verfehlte Weidle beim 31. Weltcupsieg von Doppelweltmeisterin Lara Gut-Behrami aus der Schweiz das Podest. Es wäre das dritte Mal im Weltcup gewesen, dass sie als Dritte dort oben gestanden hätte - und das ist mittlerweile auch ihr Anspruch. "Da ist auf jeden Fall noch was drin für morgen", sagte die gebürtige Stuttgarterin mit Blick auf die zweite Abfahrt am Samstag (11:00 Uhr live bei Eurosport, Joyn PLUS+, im Eurosport Player und im Liveticker bei Eurosport.de).