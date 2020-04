Buzz

Begleitet von bayrischer Volksmusik drehten die Töchter in sommerlicher Montur, jedoch mit Handschuhen, Skihelm und -brille ausgestattet, ihre Runden. Der Vater hingegen musste kräftig ackern, um die Mädels nach ihrer kurzen Abfahrt mit dem Seilzug wieder nach oben zu ziehen.

"Papa, das ist so cool", hört man eine der Töchter in dem Video, das momentan in den sozialen Netzwerken kursiert, rufen.

In der Tat ist das eine der kuriosesten Aktionen, die aus der Not der Corona-Langweile entstanden sind.

