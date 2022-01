Ski Alpin

Andreas Sander bei Abfahrt am Lauberhorn abgeschlagen - Vizeweltmeister in Wengen nicht in den Weltcuppunkten

Andreas Sander kam bei Abfahrt am Lauberhorn abgeschlagen ins Ziel - der Vizeweltmeister schaffte es in Wengen als 41. nicht in die Weltcuppunkte. Die Fahrt des deutschen Speed-Spezialisten hier im Video!

00:02:26, vor 24 Minuten