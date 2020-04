Der Deutsche Skiverband postete die akrobatische Höchstleistung bei "Instagram":

Geßner ist seit 2017 im Weltcup aktiv und landete bereits im Dezember 2017 beim Big Air in Mönchengladbach erstmals in den Weltcuppunkten. Ziel des 19-jährigen Teenagers ist die Teilnahme bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking.

