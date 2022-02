Olympia und Nachhaltigkeit - immer wieder ein Thema, das kontrovers diskutiert wird.

So auch im Fall der Big-Air-Schanze in Peking. Hanna Herbst meinte unter einem Bild der Schanze im grauen Industrie-Einerlei sarkastisch: "Das ist einfach unfassbar. So eine Schanze ist nur auf einem Berg inmitten von einem gerodeten Wald natürlich."

Damit wurde auch darauf angespielt, dass in vielen anderen Ländern die Natur durch neue Sportanlagen in Mitleidenschaft gezogen wird. Im Fall der Big-Air-Schanze von Peking wurde bereits vorhandene Infrastruktur verwendet - das Ergebnis bietet dennoch Anlass für Diskussionen.

Eine Antwort auf den Post angesichts des dystopischen Hintergrunds: "Das könnte ein Cover von Pink Floyd sein." Viele zogen im Scherz auch Vergleiche zum Ruhrgebiet oder mutmaßten hinter dem Bild ein gelungenes Photohop-Projekt.

Ein weiterer Twitter-Nutzer meinte lediglich "Höllenlandschaft" und bekam dafür viel Zustimmung.

Bei den Sportlern kam das umgebaute Stahlwerk im Westen Pekings, das 2008 im Vorfeld der Olympischen Sommerspiele stillgelegt wurde und mittlerweile als Shougang Industrial Heritage Park bekannt ist, deutlich besser an.

Sportler von Big-Air-Anlage begeistert

Nick Goepper, der im Big-Air-Wettbewerb in Peking als 22. das Finale verpasste, meinte gegenüber "AP": "Es fühlt sich an, als wäre es in einer virtuellen Welt, einem Videospiel entstanden. Wenn so etwas nachhaltig genug ist, um es auf der ganzen Welt zu wiederholen, dann wäre das supercool. Das bringt den Sport einfach näher an die Menschen."

Die Big-Air-Wettbewerbe finden in Pekinger Industrie-Gebiet statt Fotocredit: Getty Images

Sein US-Teamkollege Alexander Hall, nach der Qualifikation Zweiter und damit Medaillenkandidat für die Finals am Mittwoch (ab 4:00 Uhr live bei Eurosport mit Joyn), schwärmte geradezu von dem ungewöhnlichen Hintergrund der Schanze: "Die verrückten Schornsteine auf der Rückseite sind ziemlich cool. Man sieht ein paar Berge im Hintergrund, den Tempel hier, die Stadt in der Richtung, die Stahlfabrik. Man bekommt eine Menge zu sehen."

Die Schanze ist die weltweit erste permanente Big-Air-Anlage in einer Stadt. Das Gelände wurde in den vergangenen Jahren zu einem mulitfunktionalen Event-Ort umgebaut.

Es gibt zahlreiche Geschäfte, Büros und sogar ein Museum. Im Sommer können am Fuße der Schanze Tanzveranstaltungen oder Konzerte finden und laut "AP" soll einer der riesigen Kühltürme in einen Veranstaltungsort für Hochzeiten umgewandelt werden. Dem ehemaligen Stahlwerk wurde somit nicht nur sportlich neues Leben eingehaucht.

