Beim olympischen Finale am 17. Februar kämpften Daniela Maier und Fanny Smith zusammen mit der Schwedin Sandra Näslund und der Kanadierin Marielle Thompson um die drei Medaillen.

Dabei sicherte sich Näslund vor Thompson Gold. Als Dritte erreichte Smith das Ziel und wähnte Bronze schon sicher. Doch nach einer Jury-Entscheidung wurde Maier Bronze zugesprochen. Noch im Ziel wertete Maier selbst die Jury-Entscheidung als "unfair", doch sie blieb Dritte und erhielt mit Freudentränen in den Augen in Peking Bronze.

Das Verhältnis zwischen beiden scheint dies aber offensichtlich nicht zu beeinträchtigen. "Fanny und ich haben uns mal ausgetauscht, wie es uns so geht. Es ist ja nichts zwischen uns. Wir fahren seit sechs Jahren zusammen Skicross, seit ich im Weltcup bin, wir trainieren zusammen und verstehen uns auch so echt gut. Das bleibt auch so", erklärte Maier im Gespräch mit der "SZ" am Rande des Saisonabschlusses in der Schweiz.