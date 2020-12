Geiger war nach der Rückkehr von der Flug-WM in Planica am vergangenen Mittwoch (16. Dezember) positiv getestet worden und in Heimisolation gegangen. Die Tournee beginnt am 28. Dezember mit der Qualifikation in Oberstdorf, sein Aufgebot gibt der Deutsche Skiverband (DSV) am Samstag (26. Dezember) bekannt. Für Geiger wird es damit ein Wettlauf mit der Zeit.