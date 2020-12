Die deutschen Hoffnungen ruhen vor allem auf Markus Eisenbichler, der am Sonntag Zweiter hinter Granerud geworden war, und Karl Geiger. Ob der Skiflug-Weltmeister nach seinem positiven Corona-Test in Oberstdorf starten kann, ist allerdings noch offen.

Granerud ist auch laut seinem Teamkollegen Robert Johansson "in ganz enormer Form. Er hat die vollkommene Kontrolle über das, was er tut und vertraut sich. Deshalb kann er Sprung für Sprung auf himmelhohem Niveau abliefern." Fünf Weltcupsiege in Serie hatte zuvor noch kein Norweger geschafft.