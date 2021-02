"Ich bin in Oberstdorf tief verwurzelt. Ich bin hier geboren, bin hier aufgewachsen. Das ist Heimat für mich", sagt Skispringer Geiger. Vor zwei Jahren gewann der Allgäuer zweimal WM-Gold und einmal Silber. Zählt man die Erfolge der Kombinierer Rydzek und Vinzenz Geiger sowie der Skispringerin Althaus hinzu, waren die Oberstdorfer in Seefeld an dreimal Gold und dreimal Silber beteiligt, das wäre Rang drei im Ranking gewesen. Nur bei drei der neun deutschen Medaillen war kein Oberstdorfer im Einsatz.