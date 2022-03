Kalla hatte 2010 (10 km Freistil), 2014 (Staffel) und 2018 (Skiathlon) Olympia-Gold geholt, zudem war sie dreimal Weltmeisterin und gewann 22 Medaillen bei Großereignissen.

Ihr letzter großer Erfolg war Staffel-Gold bei der WM 2019 in Seefeld. Bei den Winterspielen 2022 in Peking war sie nicht über Platz 19 im Skiathlon hinausgekommen und gehörte nicht zur Bronzestaffel Schwedens.

Damit sind die drei ganz großen Läuferinnen der vergangenen anderthalb Jahrzehnte nun im Ruhestand. Erst Mitte März hatte die Norwegerin Therese Johaug ihre Laufbahn beendet, deren Landsfrau Marit Björgen hatte sich bereits 2018 verabschiedet.

"Die Schwedischen Meisterschaften zu Hause in Norrbotten werden meine letzten als Spitzensportler sein", verkündete sie. "Es fühlt sich gut an, hier meine Karriere zu beenden." Die Entscheidung, sich von der großen Bühne zu verabschieden, habe sich erst im vergangenen Monat ergeben. "Was ich am meisten vermissen werde, ist der Kick in Form zu sein!"

(SID)

