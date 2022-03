Johaug hatte auf den Tag genau elf Jahre zuvor am Holmenkollen ihren ersten Weltcupsieg gefeiert.

"Ich möchte wirklich nicht, dass diese Reise endet. Aber alles hat seine Zeit, und ich denke, dass meine Zeit nun gekommen ist", schrieb sie bei Instagram.

Ad

Auch die Situation in der Ukraine habe bei ihrer Entscheidung eine Rolle gespielt. "Alles fühlt sich angesichts des Krieges bedeutungslos an. Ich bin mit dem Herzen beim ukrainischen Volk, das für seine Freiheit kämpft. Daher freue ich mich darauf, ein letztes Mal mit der Fahne auf der Brust zu kämpfen und bin dankbar für alles, was der Sport mir gegeben hat", schrieb sie weiter.

Drammen Norwegens komplettes Sprint-Team um Superstar Kläbo positiv getestet 01/03/2022 AM 10:05

Johaug hatte in Peking Gold im Skiathlon sowie über 10 und 30 km gewonnen, es waren ihre ersten Olympiasiege seit dem Staffel-Gold 2010 in Vancouver. 2018 in Pyeongchang hatte sie wegen einer Dopingsperre nur zugeschaut, eine Lippencreme gegen Sonnenbrand war ihr zum Verhängnis geworden.

Das könnte Dich auch interessieren: Hennig überzeugt auch im Sprint - Chinese läuft aufs Podest

(SID)

Podest im Sprint: Chinese Wang schreibt in Drammen Geschichte

Lahti Hennig bestätigt starke Olympia-Form - Sekunden-Krimi um den Sieg 27/02/2022 AM 12:36