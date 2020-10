Falls sie doch einmal Freunde treffe, müsse sie für ein paar "Sicherungstage" zu ihrer Familie, um zu beobachten, ob sie Symptome entwickelt. "Dieses Risiko kann ich nicht eingehen", sagte Klaebo. Es tue ihm weh, Pernille in diese Lage zu bringen: "Aber ich glaube, dass ich das so machen muss."

Denn, so betonte er: "Das Letzte, was ich will, ist COVID-19 zu bekommen. Man weiß nicht, wie die Langzeiteffekte aussehen könnten." Schließlich wolle er seinen Sport "noch mehrere Jahre" ausüben.