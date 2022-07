Mit Einbrechern, die es auf seine Fahrräder abgesehen haben, kannte sich der Staffel-Weltmeister von 2021 bereits aus. Seitdem er vor fünf Jahren in das Haus einzog, wurden bereits mehrere Fahrräder aus seiner Wohnung gestohlen.

"Fünf Einbrecher sind ins Gebäude eingedrungen. Wir haben die Aufnahmen der Polizei gegeben", erklärte Golberg, der aufgrund der früheren Vorfälle Überwachungskameras installiert hat.

In der Einbruchsnacht beschlich den Top-Langläufer bereits ein Gefühl, dass er nicht allein zu Hause sei. "Ich bin aufgewacht und dachte, hier ist jemand. Ich war aber in Trance und bin dann wieder eingeschlafen", sagte er und ergänzte: "Später dämmerte uns, dass es in dieser Nacht tatsächlich einen Einbruch gegeben hat. Ich fühle mich nicht unsicher, und ich denke, es wäre großartig gewesen, sie auf frischer Tat zu ertappen."

Der siebenmalige Weltcup-Sieger vermutet, dass für den Diebstahl eine bestimmte Bande verantwortlich ist, die in Oslo Fahrräder im großen Stil klaut.

