Erst auf den letzten Kilometern gingen Katharina Hennig, die in der Saisonvorbereitung mit einer Corona-Infektion zu kämpfen hatte, ein wenig die Kräfte aus. Dennoch war sie mit Platz 13 vor Victoria Carl (14.) die beste deutsche Läuferin. Zusammen hatten Hennig und Carl im Februar in Peking sensationell Olympia-Gold im Teamsprint geholt.

"Dieser Verfolger in Ruka ist immer mein Todfeind, das ist immer ein besonderer Kampf - zumal es ja jetzt die doppelte Länge ist", sagte Hennig angesichts der seit dieser Saison an die Männer angepassten Distanzen: "Am Ende konnte ich mich irgendwie durchmogeln."

Den Saisonauftakt beherrschten die Schwedinnen: Nach dem Sprinterfolg von Emma Ribom am Freitag machten in den Distanzrennen Ebba Andersson und Frida Karlsson die Siege unter sich aus.

Ruka

Am Samstag gewann Andersson den Zehner vor Karlsson, am Sonntag setzte sich Karlsson souverän mit 33,3 Sekunden Vorsprung durch. Hennig lag 1:28,1 Minuten zurück.

Skilanglauf in Ruka: Brugger und Moch in den Top Ten

Hennig hatte auf ihrer Lieblingsstrecke 10 km klassisch am Samstag brilliert. Am Polarkreis fing sie aber mit einer furiosen letzten Runde die Norwegerin Anne Kjersti Kalvaa noch ab und sicherte sich mit 0,2 Sekunden Vorsprung ihr viertes Weltcup-Podest.

Auch die deutschen Männer überzeugten: Nach Janosch Brugger als Achter im Zehner erreichte Friedrich Moch als Neunter im Verfolger ebenfalls die Top 10.

Nicht zu schlagen: Norwegens Dominator Johannes Hösflot Kläbo, der von Freitag bis Sonntag seine Weltcupsiege 49 bis 51 feierte.

