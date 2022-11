Skispringen

"Der Van Deer-Ski ist eigentlich ein Augment-Modell mit anderem Design. In den vergangenen Jahren hat Augment (eine Ski-Firma aus Österreich, Anm. d. Red.) im Weltcup immer mehr Fuß gefasst", meinte Martin Schmitt.

Erst im Juli hatte die von Ex-Skifahrer Marcel Hirscher gegründete Firma Van Deer das junge österreichische Ski-Unternehmen Augment übernommen.

Durch die Aufnahme von Van Deer in den Skipool des Deutschen Skiverbandes (DSV) dürfen nun auch deutsche Skispringer*innen damit ausgerüstet werden.

Wellinger wechselte daher Mitte September von Fischer auf Van Deer und erklärte daraufhin: "Bei den Tests hat sich gezeigt, dass die Performance des neuen Materials von Van Deer-Red Bull Sports richtig stark ist. Auch im Team habe ich mich sofort wohlgefühlt und man merkt, dass jeder an einem Strang zieht, um erfolgreich zu sein."

Dieser Wechsel könnte laut Eurosport-Experte Schmitt sehr positiv sein. "Gewissen Springer-Typen hilft der Ski. Sie sind lebendiger und aktiver als die Fischer-Ski, die Andreas bisher gesprungen ist. Insbesondere im Übergang nach dem Absprung bekommt er mehr Feedback. Genau dort hatte er in den vergangenen Jahren Symmetrie-Probleme und da tut ihm ein Ski, den er besser spürt, gut", erklärte der 44-Jährige.

Auch Manuel Fettner habe beispielsweise "mit diesen Skiern in seinem Karriere-Herbst nochmal einen Schritt nach vorne gemacht", so Schmitt weiter.

Generell traut der viermalige Weltmeister dem deutschen Team "einiges zu. Ich habe sie bei den Deutschen Meisterschaften gesehen und da sprangen sie auf einem soliden Niveau. Sie können sich vorne festsetzen, aber sie werden den Weltcup nicht von Beginn an dominieren."

Besonders bei Wellinger, Karl Geiger und Markus Eisenbichler erkenne Schmitt "Top-Ten-Potenzial. Ob es bereits in Wisla für einen Sieg reicht, wird man sehen." Am Freitag (live im Free-TV bei Eurosport und auf discovery+ ) beginnt die neue Weltcupsaison mit der Qualifikation für den Wettkampf am Samstag (15:45 Uhr). Am Sonntag steht ein weiterer Einzelwettkampf an (15:30 Uhr / alle Wettkämpfe in Wisla live bei Eurosport und auf discovery+ ).