Skispringen

Vierschanzentournee in Bischofshofen: Karl Geiger schrammt knapp am Podium vorbei

Karl Geiger verpasst beim ersten von zwei Springen in Bischofshofen im Rahmen der Vierschanzentournee das Podium nur knapp. Der Skiflug-Weltmeister belegte nach einem blitzsauberen zweiten Versuch in der Endabrechnung den vierten Platz. Auch in der Tourneewertung ist der Oberstdorfer ebenso wie Markus Eisenbichler noch im Rennen um eine Position in den Top drei.

00:00:57, vor 26 Minuten